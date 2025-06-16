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Питерец.ру » Общество » Платная медицина стала более востребованной

Платная медицина стала более востребованной

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
В Петербурге повысился спрос на услуги платной медицины

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице активно развивается сфера платной медицины. Согласно последним данным, объем этого рынка составил впечатляющие 85 млрд. руб. Это свидетельствует о высоком спросе на качественные медуслуги среди жителей города и готовности пациентов инвестировать в свое здоровье.

Повышение спроса на платные медуслуги может быть обусловлено увеличением доходов населения, развитием частных клиник и повышением качества медицины. Кроме того, многие граждане предпочитают получать медуслуги в комфортных условиях и по более гибкому графику, который предлагают частные медицинские центры.

Эксперты отмечают, что развитие рынка платных медицинских услуг способствует улучшению качества здравоохранения в целом, так как конкуренция между клиниками стимулирует инновации и повышение стандартов обслуживания.

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