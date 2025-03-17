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Питерец.ру » Экономика » Петербург вошел в топ-3 по доходам гостиниц

Петербург вошел в топ-3 по доходам гостиниц

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
neva.today
Северная столица оказалась в числе лидеров по уровню доходов гостиниц

«Питерец.ру» сообщает, что лидирующую позицию по доходам гостиниц занял Краснодарский край. В 2024 году доход региона в этой сфере составил 221 млрд. руб. Далее идет Москва с показателем 165,4 млрд. руб.

Тройку лидеров замкнул Петербург, заработавший на этом 77,2 млрд. руб. Хотя СПб уступил двум лидерам, все же гостиничная сфера Северной столицы продолжает развиваться.

Согласно последним данным, доходы петербургских гостиниц за год увеличились на 23,6%, что указывает на повышение их заполняемости и улучшение условий для гостей. Это может связано с ростом внутреннего туризма, проведением крупных мероприятий и развитием инфраструктуры.

Данный факт подчеркивает важность Петербурга как туристического центра и способствует дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в городе. Туристическая отрасль демонстрирует высокую адаптивность и устойчивость к изменяющимся условиям рынка.

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