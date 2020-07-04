Спрос на услуги частных клиник упал

«Питерец.ру» сообщает, что частные клиники Северной столицы переживают сложные времена. Этот сектор заметно пострадал от пандемии коронавируса. По сравнению с прошлым годом, спрос на частные медуслуги упал на 30-40%.

Причем в апреле этот спад был зафиксирован на уровне 80-90%. Потом ситуация стала выравниваться, но до прошлогодних показателей дотянуться все равно пока не удается. Примечательно, что сфера частных медицинских услуг не была включена в перечень пострадавших от пандемии. К тому же в марте медикам запретили работать по совместительству. Причем этот запрет до сих пор не отменили, что еще больше усложняет ситуацию. Об этом заявил глава ассоциации частных клиник Петербурга Александр Сорокин.