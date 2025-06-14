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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы против вейпов

Петербуржцы против вейпов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Большая часть петербуржцев выступает за запрет вейпов

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы в основном поддерживают полный запрет на продажу электронный сигарет. По данным опроса, за такое решение выступают 73% респондентов.

Примечательно, что данную инициативу поддерживают даже многие традиционные курильщики. Ну а среди тех, кто пользуются вейпами, на их полный запрет готовы согласиться 18% опрошенных.

Недавно свою позицию по данному вопросу озвучил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул, что в целом против различных запретов и ограничений. Но это не относится к вейпам – здесь Алиханов выступает за тотальный запрет.

Напоминаем, что дискуссии о запрете электронных сигарет и вейпов ведутся давно. Все идет к тому, что они будут запрещены. Однако точка в данном вопросе пока не поставлена. 

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