Петербуржцы против вейпов

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы в основном поддерживают полный запрет на продажу электронный сигарет. По данным опроса, за такое решение выступают 73% респондентов.

Примечательно, что данную инициативу поддерживают даже многие традиционные курильщики. Ну а среди тех, кто пользуются вейпами, на их полный запрет готовы согласиться 18% опрошенных.

Недавно свою позицию по данному вопросу озвучил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул, что в целом против различных запретов и ограничений. Но это не относится к вейпам – здесь Алиханов выступает за тотальный запрет.

Напоминаем, что дискуссии о запрете электронных сигарет и вейпов ведутся давно. Все идет к тому, что они будут запрещены. Однако точка в данном вопросе пока не поставлена.