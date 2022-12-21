Не место для курения: единороссы в Петербурге добились запрета кальянов в общественных местах общежитий

Законодательное собрание Северной столицы в третьем, окончательном, чтении поддержали инициативу депутатов «Единой России» о запрете кальянов в общественных местах общежитий. Над изменениями в городской закон работала целая группа парламентариев — Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.

Вводимый запрет абсолютно понятен и важен, отметил глава Комитета по законодательству Всеволод Беликов.

«Конечно, мы опирались на обращения, проанализировали весь массив, что поступил к нам. Можно точно говорит о том, что проблема такая существует. И очевидно, что в местах общего пользования - комнатах отдыха, кухнях, кладовках и других помещениях – кальяны будут запрещены», — добавил Всеволод Беликов.

Кроме того, был приведен в соответствие с федеральным городской закон: он вводит запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина, в том числе вейпов и кальянов, в местах общего пользования коммунальных квартир. До сих пор ограничения касались лишь курения табака.

«То, что касается табакокурения, кальянов, вейпов – это точно история про здоровье и про борьбу с теми, кто ведет себя недостаточно корректно по отношению к окружающим», — добавил Всеволод Беликов.

Отметим, на последнем в этом году заседании региональный парламент также рассмотрит инициативы единороссов, которые касаются бесплатной юридической помощи для одиноких отцов и мобилизованных, право представителей Движения детей и молодежи участвовать в профилактике безнадзорности и нарушений среди подростков.