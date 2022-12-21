ента новостей

18:23
В Петербурге задержали пьяного водителя, взявшего без спроса арендованную дядей машину
17:24
МФЦ Петербурга внедряют импортозамещение
17:14
Фехтовальщики Петербурга отличились на детском первенстве России
17:01
На ремонт стадионов в Петербурге направят 103 млн рублей
16:52
В Ленобласти на Мурманском шоссе открыта новая электрозарядная станция
16:39
Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО
16:37
Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги
16:33
Народный фронт в Петербурге добивается выплат в 300 тысяч рублей добровольцам старше 50 лет
16:32
Не место для курения: единороссы в Петербурге добились запрета кальянов в общественных местах общежитий
16:31
СМИ обнаружили порнорекламу под доменами районных администраций Петербурга
16:05
В Петербурге утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте
15:16
Депутаты исполнили новогодние желания мариупольских школьников
14:11
Более 500 подарков к Новому году готовятся к отправке детям погибших бойцов внутренних войск ДНР
13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
12:47
В Калининском районе ограбили пенсионерку у неё в квартире
11:51
«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек
11:18
Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО
10:31
В Ленобласти задержан угонщик автомобиля «УАЗ Фермер»
10:12
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
09:55
Что с елочными базарами?
09:27
В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека
09:05
Как растет заболеваемость гриппом?
21:33
Единый оператор защитит биометрические данные россиян
20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Не место для курения: единороссы в Петербурге добились запрета кальянов в общественных местах общежитий

Не место для курения: единороссы в Петербурге добились запрета кальянов в общественных местах общежитий

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
С такими просьбами к парламентариям не раз обращались горожане

Законодательное собрание Северной столицы в третьем, окончательном, чтении поддержали инициативу депутатов «Единой России» о запрете кальянов в общественных местах общежитий. Над изменениями в городской закон работала целая группа парламентариев — Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков.

Вводимый запрет абсолютно понятен и важен, отметил глава Комитета по законодательству Всеволод Беликов.

«Конечно, мы опирались на обращения, проанализировали весь массив, что поступил к нам. Можно точно говорит о том, что проблема такая существует. И очевидно, что в местах общего пользования - комнатах отдыха, кухнях, кладовках и других помещениях – кальяны будут запрещены», — добавил Всеволод Беликов.

Кроме того, был приведен в соответствие с федеральным городской закон: он вводит запрет на использование всех видов устройств для потребления никотина, в том числе вейпов и кальянов, в местах общего пользования коммунальных квартир. До сих пор ограничения касались лишь курения табака.

«То, что касается табакокурения, кальянов, вейпов – это точно история про здоровье и про борьбу с теми, кто ведет себя недостаточно корректно по отношению к окружающим», — добавил Всеволод Беликов.

Отметим, на последнем в этом году заседании региональный парламент также рассмотрит инициативы единороссов, которые касаются бесплатной юридической помощи для одиноких отцов и мобилизованных, право представителей Движения детей и молодежи участвовать в профилактике безнадзорности и нарушений среди подростков.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-12-2022, 13:27
Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир
16-09-2022, 13:19
Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров
27-06-2018, 11:45
Закон о парламентских расследованиях принят в окончательном чтении
25-10-2022, 09:30
Александр Бельский: «Русская Фиваида» напоминает о главной опоре нашего народа – духовности
4-07-2018, 13:08
В Петербурге запретят кальянные в жилых домах
5-09-2022, 11:49
Депутаты предлагают расширить льготы для людей с ограниченными возможностями

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
0
110
Вчера, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
112
Вчера, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
135
19-12-2022, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
Наверх