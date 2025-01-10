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Питерец.ру » Общество » Народ против вейпов

Народ против вейпов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Большинство россиян выступают за полный запрет продажи вейпов

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным сервиса SuperJob, 80% россиян выступают за полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов. Против таких ограничений высказались лишь 12% респондентов.

Сторонники запрета аргументируют свою позицию тем, что вейпы наносят вред здоровью, особенно молодежи, и способствуют популяризации курения среди подростков. Противники запрета, в свою очередь, указывают на то, что вейпы могут быть альтернативой обычным сигаретам для тех, кто хочет бросить курить.

Отношение к вейпам в Петербурге, как и в других регионах России, неоднозначное. С одной стороны, многие молодые люди рассматривают их как модный аксессуар и способ самовыражения. С другой – появляется больше информации о вреде вейпов для здоровья. Врачи и эксперты предупреждают о том, что вейпы могут вызывать заболевания легких, сердечно-сосудистой системы и даже рак.

В целом, ситуация с отношением к вейпам в Петербурге похожа на общероссийскую. Большинство горожан признают, что вейпы вредны для здоровья, но не все готовы поддержать полный запрет на их продажу.

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