Депутаты хотят запретить вейпы

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии разработали проект о полном запрете продажи вейпов. Через некоторое время этот закон будет внесен в Госдуму. Над ним работали депутаты почти всех фракций, кроме «Единой России». Так что исход дела зависит от того, поддержит партия власти данную инициативу или нет.

По имеющимся сведениям, по сравнению с 2011 годом число подростков, употребляющих вейпы, выросло в 10 раз. Также эта жидкость всегда преподносилась как некая безопасная альтернатива никотину, но в реальности вейпы не менее опасны, чем обычный табак.

Авторы проекта подчеркивают, что в стране уже введен ряд ограничений в данной сфере. Однако депутаты считают, что нужен полный запрет на розничную торговлю вейпами. Этот вопрос требует обсуждения.