Клещи продолжают активно кусать

«Питерец.ру» отмечает, что за минувшую неделю число обращений из-за укусов клещей значительно возросло. Так, в Северной столице и области пострадали почти тысяча человек – было зафиксировано 963 обращения в медучреждения. К сожалению, выявлено 3 случая энцефалита, из них 1 – у ребенка, а также 25 случаев боррелиоза, в том числе 4 детей.

Специалисты рекомендуют быть особенно осторожными в местах, где высока вероятность встречи с клещами: в лесах, парках и на природных территориях. Используйте защитную одежду и репелленты, а после прогулок в лесу осматривайте себя и своих близких. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи.