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Питерец.ру » Общество » Произошла активизация клещей: нужны меры предосторожности

Произошла активизация клещей: нужны меры предосторожности

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
Клещи активизировались в СПб и Ленинградской области: за неделю более 200 жертв

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб и Ленобласти наблюдается активизация клещей. За последнюю неделю зарегистрировано более 200 случаев укусов. Причем зафиксирован 1 случай боррелиоза.

Врачи призывают людей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесопарковых зонах. Хотя специалисты проводят обработки территорий, риск встречи с клещами все равно сохраняется. Особенно это касается любителей активного отдыха и дачников.

Медики напоминают о важности использования репеллентов, защитной одежды и проведения тщательного осмотра тела после прогулок по лесу. Также рекомендуется вакцинация против клещевого энцефалита для снижения риска заражения.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медпомощью. Своевременное вмешательство специалиста поможет избежать серьезных последствий для здоровья.

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