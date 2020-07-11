Где наиболее активны клещи?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице от укусов клещей пострадало 69 человек. Такова статистика за прошедшую неделю. При этом больше всего случаев укусов зафиксировано в Курортном районе. Там в медицинские учреждения обратились 19 человек. Клещи активны и в Пушкинском районе города, где от их укусов пострадало 15 человек. В Приморском районе клещи покусали 9 человек.

Из этих 69 случаев у 8 человек были зафиксированы заболевания. Трое заразились энцефалитом, пятеро – боррелиозом. Причем один случай боррелиоза зафиксирован у подростка. Всего в 2020 году с жалобами на укусы клещей обратились 392 петербуржца. Причем среди них было 83 ребенка и подростка. Так что жителям города нельзя забывать про активность клещей, потому следует проявлять аккуратность и осторожность.