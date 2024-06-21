В СПб активизировались клещи

«Питерец.ру» отмечает, что за прошедшие 7 дней в больницы Северной столицы обратилось 627 граждан, среди них – 81 ребенок. Эти люди пострадали от укуса клещей, из-за чего пришлось прибегнуть к медицинской помощи. К сожалению, у 3 обратившихся человек был обнаружен энцефалит, у 45 – боррелиоз. При этом боррелиоз выявлен у 7 детей.

Больше всего клещи атакуют в Ленинградской области, но некоторые граждане умудряются подцепить их и в черте города. Больше всего укусов зафиксировано в Пушкинском р-не СПб – 18. Далее идут Курортный и Петродворцовый р-ны, а также Красное Село – там было 17, 8 и 7 укусов клещей.

Медики напоминают, что в случае укуса необходимо сразу же обращаться в травмпункт. Там правило снимут этого кровопийцу и отправят его в лабораторию для анализа.