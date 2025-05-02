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Питерец.ру » Общество » Клещи атакуют: как защититься от укусов?

Клещи атакуют: как защититься от укусов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Участились случаи нападения клещей в СПб и области

«Питерец.ру» сообщает, что за последнюю неделю в СПб и Ленобласти зарегистрировано более 1 тыс. случаев нападения клещей. В медучреждениях города обратились 777 жителей, включая 120 детей, а в области — 375 пострадавших, из которых 77 — дети.

По данным Роспотребнадзора, в самом СПб было выявлено 146 случаев укусов клещей, из которых 5 связаны с боррелиозом. Клещи были обнаружены в 14 р-нах города. Лидерами по количеству укусов стали Пушкинский, Приморский и Колпинский р-ны.

Чтобы защититься от укусов клещей, рекомендуется использовать специальные средства для их отпугивания, надевать закрытую одежду, регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе. Также не следует забывать о вакцинации, особенно если планируете проводить много времени в лесу.

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