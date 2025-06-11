День России в Историческом парке "Россия - Моя история"

Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает 12 июня в полдень на празднование Дня России. Традиционная программа, сочетающая торжественность и публицистику под названием «День России. Лето. Петербург», откроет свои двери для всех желающих.

Встреча соберет гостей для чествования ключевых событий и дат, сформировавших российскую государственность.

Указом Президента Российской Федерации, 2025 год посвящен Году Защитника Отечества, отмеченным рядом знаменательных дат: 80 лет со дня Великой Победы, вековой юбилей пионерского лагеря «Артек», столетие со дня рождения известного советского композитора Вениамина Баснера, 125 лет со дня рождения выдающегося композитора Исаака Дунаевского, 130-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина и 110 лет со дня рождения писателя Константина Симонова.

Санкт-Петербург в этом году отмечает 80-летие присвоения Ленинграду почетного звания «Город-герой», 60 лет с момента награждения города медалью «Золотая звезда», 160-летие Ленинградского зоопарка, 70-летие открытия Петербургского метрополитена, 130 лет со дня первой публичной демонстрации радио Александром Поповым, 180-летие основания Русского географического общества и 295-летие утверждения Герба Санкт-Петербурга.

В программе праздника – выступления артистов Санкт-Петербурга, включая Анастасию Бубнову, молодых исполнителей концертного агентства «О России — музыкой», и концертный хор Школы-студии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Ведущими выступят художественный руководитель Театра драмы Ольги Берггольц, актриса Анна Загребнева, и руководитель концертного агентства «О России — музыкой», пианист Юрий Прытков.

В 14:00 в конференц-зале состоится показ документальной ленты «Краткая история русской культуры», созданной при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Фильм, сочетающий документальные кадры и анимацию, расскажет об истоках и развитии русской культуры от эпохи русского Возрождения XV века до современного театра XXI века, с целью пробудить интерес к изучению русской истории и культуры, а также сформировать чувство гордости за достижения России в этих областях.

Вход на все мероприятия свободный.