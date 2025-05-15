Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на «Ночь Музеев»

В рамках празднования Международного дня музеев, 17 мая 2025 года, Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на ежегодную акцию «Ночь Музеев».

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с различными героями: от воинов, защищающих страну, до тружеников, обеспечивающих наше существование, и талантливых людей, внедряющих инновации. Каждый из нас является творцом собственной истории. В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» будут организованы три тематические экскурсии:

Экскурсия «Санкт-Петербург. История развития» позволит гостям встретиться с Петром I, исследовать загадочные петербургские дворы-колодцы, узнать о роли городовых, а также увидеть новгородского воина и шведского рыцаря на берегах Невы.

Экскурсия «Георгиевский зал. За службу и храбрость» посвящена истории наград, отражающих дух народа, его победы и гордость за предков. Посетители узнают легенду о Святом Георгии и познакомятся с судьбами героев двух веков, отмеченных воинскими наградами.

Экскурсия «Берлин. 1945» проведет гостей по пути советских войск от Зееловских высот до Рейхстага. Встреча с артиллеристами, танкистами, радистами, солдатами и командирами, чей подвиг завершил Великую Отечественную войну.

Экскурсии будут проводиться каждые 10 минут с 18:00 до 22:00. Продолжительность каждой программы составляет 1 час.