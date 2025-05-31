ента новостей

10:02
В Ленобласти начнут возвращать часть стоимости проезда
09:44
Жители СПб активно жалуются в Роспотребнадзор
09:35
В Ленобласти обнаружена нелегальная свалка
01:54
Обладателем «Золотой клюшки» по итогам сезона КХЛ – 2024/2025 стал Джош Ливо из «Салавата Юлаева», а форвард СКА Иван Демидов признан лучшим новичком
23:47
Баскетбольный «Зенит» победил ЦСКА с разницей в 16 очков, счёт в финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ стал 1–1
15:54
Выставка «Парящие»
14:33
В Смольном вручилм премии Правительства Санкт‑Петербурга за заслуги в области науки и образования
14:01
В СПб предложили учредить День без самоката
13:33
В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика
10:55
Аренда жилья в мае в Петербурге выросла
10:45
В Приморском районе похитили экскаватор-погрузчик стоимостью 16 млн рублей
10:41
В Петербурге задержали дебошира, разбившего стекла троллейбуса на Светлановском проспекте
10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение
10:06
В Петербурге житель Пскова крушил остановки
10:01
В центре Петербурга изнасиловали иностранку
09:42
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших учительницу из Кудрово
09:33
В Петербурге ликвидировали крупную сеть салонов интимных услуг
09:11
Что происходит с рублем: рост и риски
09:02
Детям и пьяным запретили выгул опасных собак
01:31
НБА: «Оклахома-Сити Тандер» удалось легко победить «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии с разницей в 30 очков и выйти в финал
01:00
Гандбольный «Зенит» стал чемпионом России, победив ЦСКА в третьем матче финальной серии со счётом 27:23
15:21
В Любани отремонтируют мемориал братского захоронения
15:00
Выставка «Печатная графика и искусство книг»,
14:57
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
14:54
В сквере Александра Володина открылся новый парковый фонтан
14:49
В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»
14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона
14:07
В Киришах неадекват устроил погром в парикмахерской
14:03
Во Всеволожске задержали двоих подозреваемых в нападении на школьника
13:04
В поселке Кузьмоловский у школьника отобрали самокат
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти начнут возвращать часть стоимости проезда

В Ленобласти начнут возвращать часть стоимости проезда

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Скидки на проезд в автобусах Ленинградской области: сообщаем подробности

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 июня жители Ленобласти могут возвращать 25% от стоимости проезда в автобусах. Власти региона приняли решение о введении системы частичного возврата стоимости проезда в общественном транспорте. Это означает, что пассажиры смогут компенсировать 25% потраченных средств на поездки в автобусах. Инициатива направлена на поддержку жителей и улучшение транспортной доступности.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, пассажирам необходимо будет следить за специальными условиями и правилами возврата, которые будут объявлены дополнительно. Это нововведение станет приятным бонусом для многих жителей региона, пользующихся общественным транспортом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-02-2016, 10:33
Стоимость проезда в общественном транспорте возрастает
27-12-2014, 10:30
Нововведение в питерских автобусах!
2-11-2018, 08:16
«Подорожник» для области
30-12-2020, 08:25
Профсоюзы против
30-12-2022, 11:15
Публицист Смоляк назвал «издевательством» решение Беглова поднять стоимость проезда в общественном транспорте
15-06-2021, 12:04
Право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР»

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:33
В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика
29-05-2025, 14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона
29-05-2025, 11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
28-05-2025, 16:26
В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»
Наверх