В Ленобласти начнут возвращать часть стоимости проезда

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 июня жители Ленобласти могут возвращать 25% от стоимости проезда в автобусах. Власти региона приняли решение о введении системы частичного возврата стоимости проезда в общественном транспорте. Это означает, что пассажиры смогут компенсировать 25% потраченных средств на поездки в автобусах. Инициатива направлена на поддержку жителей и улучшение транспортной доступности.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, пассажирам необходимо будет следить за специальными условиями и правилами возврата, которые будут объявлены дополнительно. Это нововведение станет приятным бонусом для многих жителей региона, пользующихся общественным транспортом.