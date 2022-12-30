Публицист Смоляк назвал «издевательством» решение Беглова поднять стоимость проезда в общественном транспорте

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение с 1 января следующего года поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. Публицист Павел Смоляк раскритиковал такой «подарок» для горожан от градоначальника.

Журналист отметил, что увеличение цен на проезд в Северной столице происходит ежегодно без объяснения причин. За последние 10 лет рост стоимости тарифов составил 300%. Однако качество оказываемых услуг оставляет желать лучшего.

Смоляк подчеркнул, что Смольный пытается «пересадить» петербуржцев на карту «Мир», при помощи которой экономия получается незначительной.

«Подарок» горожанам выглядит как издевательство. Мы вам поднимем тарифы, не объясняя причин, потому что так хотим, а если не нравится – оформляйте карту «Мир» или ходите пешком», — негодует эксперт.

Напомним, что администрация Беглова каждый год поднимает цены на проезд. При этом транспортная реформа, которая стартовала весной текущего года, усугубила проблемы в данной сфере. Жители Cеверной столицы недовольны как отменой маршруток, так и безналичной оплатой, введенной в новых автобусах.