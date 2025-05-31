В Ленобласти обнаружена нелегальная свалка

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти в Койрово экологи обнаружили нелегальную свалку, которая по своим размерам сопоставима с многоэтажным домом. Специалисты обеспокоены масштабами загрязнения и нарушением экологических норм.

По предварительным данным, свалка образовалась без соответствующих разрешений и лицензий. Правоохранительные органы и экологические службы начали проверку для установления всех обстоятельств и виновных лиц.

Местные власти намерены принять меры для ликвидации свалки и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Общественность также выражает обеспокоенность состоянием окружающей среды в регионе.

Экологи призывают жителей Ленинградской области быть внимательными и сообщать о любых случаях незаконного складирования отходов. Это поможет сохранить природу и обеспечить благоприятную среду для жизни.