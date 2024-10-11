В Тихвинском районе прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

По требованию Тихвинской городской прокуратуры ликвидирована незаконная свалка в Тихвинском районе.

В ходе осуществления надзорной деятельности был установлен факт захламления земель за деревней Пяхта Горского сельского поселения отходами общим объёмом более 300 куб. метров.

Прокуратурой в судебном порядке инициировано решение вопроса об обязании уборки отходов и использовании земельного участка по целевому назначению.

По требованию городской прокуратуры уполномоченной организацией произведены работы по уборке отходов.

Нарушения законодательства об охране окружающей среды устранены в полном объёме, свалка ликвидирована, права граждан восстановлены.