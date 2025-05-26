ента новостей

09:17
Аферисты стали представляться сотрудниками поликлиник
08:53
В Ломоносове обновят большой сквер
08:24
Отменили рейсы в Турцию из Пулково
15:49
В Выборге неизвестный нанес ножевые ранения подростку
15:44
В метро задержали граффитиста, разрисовавшего вагоны
15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
15:28
Футбольному клубу «Зенит» исполняется 100 лет
00:48
Разгром «СКА-1946» в решающем седьмом матче финала Кубка Харламова, и победителем плей-офф МХЛ стал МХК «Спартак»
00:19
Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым
22:12
«Краснодар» стал чемпионом России по футболу после победы над московским «Динамо» в 30-м туре, «Зенит» – второй, ЦСКА – на третьем месте
18:59
В Петербурге пройдет крупнейший пляжный фестиваль «Комус Fest 2025»
09:30
В СПб состоится парад ретротранспорта
09:16
Что с переговорами по Украине?
08:48
Как начинается ЕГЭ в СПб
08:20
В СПб распродадут конфискованные электровелосипеды
01:29
Гандбольный «Зенит» проиграл второй матч финала Суперлиги ЦСКА со счётом 30:32, счёт в серии сравнялся
15:32
Швеция, США, Швейцария и сенсационно выбившая Канаду Дания стали полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2025
13:30
Госдума одобрила в I чтении законопроект о введении в оборот цифрового рубля
12:56
В Выборге неизвестный обстрелял из пневматики мужчину
12:44
В Красносельском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
12:41
На проспекте Наставников иномарка сбила 4-летнего мальчика
11:57
В Шушарах задержали стрелявшего из пневматики у магазина
10:58
На Светлановском проспекте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
10:55
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении в Шушарах
10:50
В Петербурге полицейские на станции метро задержали подозреваемого в наркоторговле
10:20
Трудности на работе: каково мнение жителей СПб
09:58
Чиновники пересаживаются на китайские авто
09:46
В Петербурге полицейские провели профилактические рейды по клубам боевых единоборств
09:24
Матерился – получил двое суток
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Отменили рейсы в Турцию из Пулково

Отменили рейсы в Турцию из Пулково

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/pulkovo_led
В Северной столице отменены рейсы в Турцию: причины произошедшего выясняются

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту Пулково зарегистрировано массовое изменение расписания: сразу пять рейсов из СПб в Турцию были отменены. Решение принято перевозчиком «Турецкие авиалинии». Эта авиакомпания пока не предоставила других комментариев по этому поводу.

Людям, планировавшим поездки на указанных рейсах, лучше связаться с представителями авиакомпании для уточнения информации о новых возможных датах вылета. Аэропорты и авиакомпании принимают все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров.

Специалисты продолжают следить за ситуацией и информировать пассажиров о любых изменениях в расписании. Причины отмены рейсов выясняются.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-12-2013, 15:25
Новый терминал «Пулково» принял первых пассажиров
13-01-2025, 09:52
Авиапассажиры столкнулись с трудностями в Пулково
17-08-2019, 08:38
Отменили шесть рейсов
23-01-2025, 17:03
В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока
19-09-2015, 10:28
Потери аэропорта Пулково
28-09-2015, 09:52
Норвежская авиакомпания уходит из Петербурга

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
Вчера, 15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
23-05-2025, 12:44
В Красносельском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
23-05-2025, 12:41
На проспекте Наставников иномарка сбила 4-летнего мальчика
Наверх