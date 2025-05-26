Отменили рейсы в Турцию из Пулково

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту Пулково зарегистрировано массовое изменение расписания: сразу пять рейсов из СПб в Турцию были отменены. Решение принято перевозчиком «Турецкие авиалинии». Эта авиакомпания пока не предоставила других комментариев по этому поводу.

Людям, планировавшим поездки на указанных рейсах, лучше связаться с представителями авиакомпании для уточнения информации о новых возможных датах вылета. Аэропорты и авиакомпании принимают все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров.

Специалисты продолжают следить за ситуацией и информировать пассажиров о любых изменениях в расписании. Причины отмены рейсов выясняются.