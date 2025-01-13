Авиапассажиры столкнулись с трудностями в Пулково

«Питерец.ру» сообщает, что из-за непогоды в аэропорту Пулково задержано около 90 авиарейсов. Это повлияло на планы многих пассажиров, которые были вынуждены ожидать вылета своих самолетов.

Сильные осадки создали сложные условия для взлета и посадки воздушных судов. Авиакомпании принимают все меры, чтобы как можно скорее отправить задержанные рейсы. Для уборки от снега задействовали более 100 единиц спецтехники.

С наибольшими сложностями столкнулись 450 пассажиров, которые летели в СПб и Красноярска. Сначала их самолет был перенаправлен в Шереметьево, затем они вылетели из Москвы в Петербург, но на полпути вернулись обратно. Попасть в место назначения эти люди смогли лишь через 18 часов после вылета.