«Сапсаны» подключили к высокоскоростному мобильному интернету: связь на маршруте «Москва – СПб» стала еще лучше!

«Питерец.ру» отмечает, что теперь же высокоскоростной мобильный интернет доступен пассажирам «Сапсанов», курсирующих между СПб и Москвой. Операторы обеспечили стабильную мобильную связь на участке железной дороги протяженностью 650 км.

В поездах «Сапсан» была установлена специальная аппаратура, которая позволила обеспечить высокоскоростной мобильный интернет для пассажиров. В результате измерений установлено, что сеть будет работать на протяжении 93% времени поездки, скорость сигнала во время движения составляет 12,3 Мб/с. Ну а качество голосовой связи достигло 99%, так как абоненты могут прекрасно слышать друг друга.

Напоминаем, что железная дорога между Москвой и СПб является крупнейшей в России по пассажиропотоку, поэтому она представляет интерес для операторов с точки зрения обеспечения связи для пассажиров.

По словам аналитиков, современному человеку провести 4 часа без интернета в течение дня крайне сложно. Поэтому нужно было решить вопрос со связью на данном участке ж/д дороги.