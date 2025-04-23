ента новостей

07:53
«Сапсаны» подключили к высокоскоростному мобильному интернету: связь на маршруте «Москва – СПб» стала еще лучше!
20:11
В Герценовском университете состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Великой Победы
20:08
Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров
16:39
Пользователей Android-устройств может атаковать новый вирус SuperCard X
11:04
Осторожно, мошенники! Новая схема с авиабилетами
11:00
В Бокситогорске мужчина стрелял из пневматики по прохожим
10:49
В Петербурге подросток отдал мошенникам более 10 млн рублей
10:42
Предложен новый подход к компенсации за некачественную медпомощь
10:41
В Красном Селе задержали похитителя кофе, угрожавшего сотрудникам магазина ножом
09:52
Останутся ли кондукторы в СПб?
09:30
СПб в лидерах по зарплатам главбухов
01:44
«Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»
21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
19:20
В Петербурге пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин
19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
15:01
Папа Римский Франциск ушёл из жизни в возрасте 88 лет
14:47
В Петербурге молодогвардейцы и волонтеры провели масштабную донорскую акцию
14:39
Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ
14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?
14:01
К 80-летию Победы в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»
13:17
В Петербурге стартовал сезон фонтанов
13:01
Во Всеволожске иностранец в ходе конфликта ударил мужчину топором по голове
12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
10:30
Пенсионер с Дибуновской улицы отдал мошенникам более 15 млн рублей
10:25
На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку
10:13
На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове
08:51
СПб в подвале рейтинга доходности инвестиций в недвижимость
08:45
Проблема СИМ остается актуальной
08:26
Каковы траты в СПб по госзакупкам?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Сапсаны» подключили к высокоскоростному мобильному интернету: связь на маршруте «Москва – СПб» стала еще лучше!

«Сапсаны» подключили к высокоскоростному мобильному интернету: связь на маршруте «Москва – СПб» стала еще лучше!

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
iz.ru
Теперь в поездах, которые следуют между СПб и Москвой, можно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом: операторы обеспечивают стабильную связь на всем протяжении маршрута

«Питерец.ру» отмечает, что теперь же высокоскоростной мобильный интернет доступен пассажирам «Сапсанов», курсирующих между СПб и Москвой. Операторы обеспечили стабильную мобильную связь на участке железной дороги протяженностью 650 км.

В поездах «Сапсан» была установлена специальная аппаратура, которая позволила обеспечить высокоскоростной мобильный интернет для пассажиров. В результате измерений установлено, что сеть будет работать на протяжении 93% времени поездки, скорость сигнала во время движения составляет 12,3 Мб/с. Ну а качество голосовой связи достигло 99%, так как абоненты могут прекрасно слышать друг друга.

Напоминаем, что железная дорога между Москвой и СПб является крупнейшей в России по пассажиропотоку, поэтому она представляет интерес для операторов с точки зрения обеспечения связи для пассажиров.

По словам аналитиков, современному человеку провести 4 часа без интернета в течение дня крайне сложно. Поэтому нужно было решить вопрос со связью на данном участке ж/д дороги.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-07-2023, 23:43
Жители Ленобласти могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл
7-06-2013, 23:31
Билайн - это не только мобильная связь
21-06-2017, 09:26
Отложенное строительство
3-07-2014, 10:14
Со скоростью сокола
18-01-2014, 16:38
Пассажиров «Сапсана» будут проверять на каждой станции
3-09-2015, 11:06
Смольный vs. РЖД

Происшествия на дорогах

21-04-2025, 21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
21-04-2025, 19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
21-04-2025, 12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
21-04-2025, 12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
Наверх