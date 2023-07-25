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Жители Ленобласти могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Жители Ленобласти могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек

Жители Ленинградской области могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек. По итогам голосования Минцифры России отберёт населённые пункты, в которых в 2024 году установят вышки связи.

Как можно голосовать?
- На портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/inet. Онлайн-голосование продлится до 13 августа
- По почте, отправив письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Письма будут принимать до 10 сентября

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют. 

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В рамках УЦН 2.0 в первом полугодии 2023 года вышки связи установили в двух населенных пунктах Ленинградской области, до конца года – установят еще в 8-ми.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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