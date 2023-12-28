Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл предновогоднюю встречу с ветеранами и блокадниками в Доме ветеранов на Тамбовской улице. В беседе приняли участие председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, представители Правительства Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания.

Глава города поздравил ветеранов и блокадников с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что встречи в Доме ветеранов в конце года стали доброй традицией.

«В этом году мы встречаемся в непростое время. Наша страна живёт в условиях специальной военной операции, против неё введены беспрецедентные санкции. Но мы не сдаёмся, мы будем бороться за своё будущее, за будущее наших детей и внуков», - сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на все трудности, экономика Петербурга и России развивается.

«Растут показатели промышленного производства. Не сокращены социальные программы. Более того – мы вводим новые меры соцподдержки. Восстанавливаем новые регионы и наш город-побратим Мариуполь. Это заслуга нашего Президента Владимира Владимировича Путина», - отметил Александр Беглов.

Глава города также рассказал о том, что лучшие достижения Петербурга представлены в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ. Эспозиция города получила высокую оценку Президента и Правительства России.

«Второй год подряд бюджет города превысит триллион рублей. Это значит, что у нас есть возможности для развития города, для улучшения качества жизни наших жителей», - подчеркнул Александр Беглов.

По прямому поручению Президента России в Петербурге реализовано много крупных инфраструктурных проектов. Среди них туристско-рекреационный кластер «Остров Фортов».

На днях там состоялось большое событие – центральный экспонат Музея военно-морской славы России - атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» приняла первых посетителей.

«Мы продолжаем развивать Санкт-Петербургский транспортный узел и агломерацию с Ленинградской областью. Планируется строительство КАД-2. Строится Широтная магистраль скоростного движения. Президент также дал поручение по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». За 2,5 часа можно будет добраться от одной столицы до другой», - рассказал Александр Беглов.

Губернатор также напомнил о том, что 2023 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В Петербурге в рамках этого года было проведено множество мероприятий, посвященных сохранению и популяризации народных традиций.

«В следующем году мы продолжим эту работу. Мы будем поддерживать наших талантливых мастеров, создавать условия для развития народных промыслов», - сказал Александр Беглов.

В завершение встречи губернатор поблагодарил ветеранов и блокадников за их мужество и героизм, за то, что они внесли огромный вклад в развитие России и Петербурга.