Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл предновогоднюю встречу с ветеранами и блокадниками в Доме ветеранов на Тамбовской улице. В беседе приняли участие председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, представители Правительства Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания.
Глава города поздравил ветеранов и блокадников с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что встречи в Доме ветеранов в конце года стали доброй традицией.
Губернатор подчеркнул, что несмотря на все трудности, экономика Петербурга и России развивается.
Глава города также рассказал о том, что лучшие достижения Петербурга представлены в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ. Эспозиция города получила высокую оценку Президента и Правительства России.
По прямому поручению Президента России в Петербурге реализовано много крупных инфраструктурных проектов. Среди них туристско-рекреационный кластер «Остров Фортов».
На днях там состоялось большое событие – центральный экспонат Музея военно-морской славы России - атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» приняла первых посетителей.
Губернатор также напомнил о том, что 2023 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В Петербурге в рамках этого года было проведено множество мероприятий, посвященных сохранению и популяризации народных традиций.
В завершение встречи губернатор поблагодарил ветеранов и блокадников за их мужество и героизм, за то, что они внесли огромный вклад в развитие России и Петербурга.
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