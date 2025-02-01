Беглов поздравил патриарха

«Питерец.ру» сообщает, что 16 лет назад патриарх Кирилла был избран на этот пост, и с тех пор продолжает свое служение. Губернатор Беглов поздравил главу Православной Церкви с этим знаменательным событием.

Градоначальник выразил глубокое уважение к предстоятелю и подчеркнул его выдающийся вклад в духовное возрождение России. Александр Беглов также отметил, что патриарх Кирилл является примером истинного служения вере и людям. Губернатор выразил уверенность, что деятельность патриарха будет способствовать укреплению единства и согласия в обществе, а также развитию традиционных ценностей.

Напомним, что избрание патриарха Кирилла состоялось в 2009 году. С тех пор он возглавляет РПЦ, а также активно занимается просветительской и социальной деятельностью.