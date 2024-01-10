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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ликвидировано свыше 250 стихийных свалок

В Ленобласти ликвидировано свыше 250 стихийных свалок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Свыше 250 стихийных свалок ликвидировано в 2023 году в Ленобласти

Свыше 250 стихийных свалок ликвидировано в 2023 году в Ленобласти, убрано 45 тыс. кубометров незаконно размещенного мусора.

«Ликвидация несанкционированных свалок в 2023 году почти в 2 раза превышает количество вновь образованных свалок: выявлено 147, ликвидировано 253. И надо отметить, что более 75% выявленных в 2023 году свалок уже были ликвидированы правообладателями территорий, на которых они выявлены», ― отметила председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева. 

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Источник: Администрация Ленобласти
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