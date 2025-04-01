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В Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади

Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции в составе сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона участвуют военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии: музыканты 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного Измайловского полка, Центра подготовки личного состава и Военной академии Росгвардии. Всего в составе оркестра более 500 военнослужащих.

В ходе репетиции росгвардейцы отработали на Дворцовой площади строевые приёмы в движении и на месте, перестроения в составе сводного оркестра. Росгвардейцы исполнили более 50 произведений о Великой Отечественной войне и военной службе, которые прозвучат в День Победы. Среди новых композиций — марши «Ленинградских стрелковых дивизий» С. Чернецкого и «Бессмертный полк», песни «Ленинградцы» Д. Хиля и «От героев былых времен» Р. Хозака, а также фрагмент Седьмой симфонии (Ленинградской) Д. Шостаковича.

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