Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади

Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке приняли участие несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона, включая более 200 росгвардейцев в составе парадного расчета курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и сводного военного оркестра гарнизона.

Военнослужащие Росгвардии отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения.