Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировке приняли участие несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона, включая более 200 росгвардейцев в составе парадного расчета курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и сводного военного оркестра гарнизона.
Военнослужащие Росгвардии отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения.
Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади
Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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