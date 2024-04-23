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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади

Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади

Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка войск Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировке приняли участие несколько тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона, включая более 200 росгвардейцев в составе парадного расчета курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и сводного военного оркестра гарнизона.
Военнослужащие Росгвардии отработали строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в составе подразделения.

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