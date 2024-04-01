Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в первой тренировке сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду на День Победы.

Военные оркестры Росгвардии отработали в составе сводного оркестра выход на площадь, перестроение в составе подразделений, строевые приёмы при передвижении и на месте, исполнение маршей и Государственного гимна Российской Федерации.

В состав сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона от Росгвардии входят оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии.