На Дворцовой площади Санкт-Петербурга военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в первой тренировке сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду на День Победы.
Военные оркестры Росгвардии отработали в составе сводного оркестра выход на площадь, перестроение в составе подразделений, строевые приёмы при передвижении и на месте, исполнение маршей и Государственного гимна Российской Федерации.
В состав сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона от Росгвардии входят оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии.
Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Оркестр Северо-Западного округа Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Санкт-Петербурге
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в первой тренировке сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду на День Победы.
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