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Питерец.ру » Общество » В СПб возобновляются водные прогулки

В СПб возобновляются водные прогулки

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
metronews.ru
В СПб открывается сезон водных прогулок: жители и гости города смогут насладиться красотами рек и каналов 

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб официально начинается сезон водных прогулок. Жители и гости города смогут отправиться в увлекательное путешествие по рекам и каналам Северной столицы на комфортабельных судах.

Организаторы водных прогулок обещают разнообразные маршруты, которые позволят увидеть не только известные достопримечательности, но и другие красивые места города. Туристы и местные жители смогут насладиться живописными пейзажами и узнать интересные факты об истории и культуре Петербурга.

Ожидается, что в этом сезоне будут доступны различные тематические экскурсии, например, посвященные историческим событиям, литературным произведениям или архитектурным стилям. Это сделает водные прогулки еще более увлекательными и познавательными.

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