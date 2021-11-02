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Питерец.ру » Культура » В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров

В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров

В 2021 году по рекам и каналам Санкт-Петербурга группа компаний «Астра Марин» перевезла в два раза больше пассажиров, чем в 2020 году. Заметно интерес к экскурсиям и водным прогулкам вырос не только среди гостей из других регионов России, но и среди местных жителей.

Всего за сезон 2021 года на прогулках и экскурсиях по воде побывали около 560 тыс. пассажиров. Следует отметить, что заполняемость судов законодательно ограничивалась 50%. И даже при этом удалось достичь уровня 2019 года.  Также в прошедшем сезоне по сравнению с 2019 годом на 30% выросло количество отправлений теплоходов и метеоров «Астра Марин». Это объясняется необходимостью при высоком спросе соблюдать ограничения по заполняемости.

Изменилась также структура пассажиропотока. Выросло число туристов из Москвы и регионов России – их доля составила 70%. Доля 27%м – жители Санкт-Петербурга (2 года назад их было 10%). Долю 3% (2 года назад – 25%) заняли иностранные туристы.

Также в сравнении с 2019 годом в 2,5 раза увеличилась продажа билетов онлайн. Такой способ покупки прогулок помогает экономить10-15% от стоимости билета, заказывать дополнительные услуги – выбор места, экскурсии, еда.

Гендиректор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов отметил, что петербуржцы активнее стали бывать на водных прогулках, причем они не просто катались по рекам и каналам, а выбирали экскурсионные программы, а также часто приобретали билеты на вечерние программы теплоходов-ресторанов. «Астра Марин», учитывая рост числа местных жителей на водных прогулках, расширили партнерство с Единой Картой Петербуржца, при использовании которой применяются специальные тарифы.

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