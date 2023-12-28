Путеводитель по водным прогулкам Санкт-Петербурга: от классических речных круизов до ночных поездок с разведенными мостами

Санкт-Петербург известен не только своей уникальной архитектурой, но и величественными реками и каналами. Именно поэтому экскурсии по рекам и каналам Северной столицы – погружение в ее историю, культуру и архитектуру.

Водные экскурсии по СПб: топ маршрутов – от классики до неизведанных уголков

Рассказываем, какие водные маршруты откроют вам город с совершенно новой стороны.

Классические круговые маршруты

На борту комфортабельного теплохода можно попутешествовать по основным водным артериям Петербурга: Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке. Эти речные маршруты предлагают шикарные виды исторического центра города, его знаменитые мосты и архитектурные шедевры.

Нева и Финский Залив

Для тех, кто ищет новые перспективы и впечатления, предлагаются экскурсии на теплоходе по Неве и Финскому заливу. Этот маршрут раскрывает как современный облик Петербурга, так и его историческое наследие.

Скоростной флот: метеоры до пригородов

Скоростные катера типа "Метеор" предлагают быстрые и удобные круизы к популярным пригородам Петербурга, таким как Петродворец и Кронштадт, предоставляя возможность избежать городских пробок.

Впечатляющие ночные экскурсии

Ночные прогулки по воде во время разведения мостов – интересные и, пожалуй, лучшие речные круизы, сочетающий в себе экскурсию, музыку и неповторимую атмосферу петербургских белых ночей.

Удобное планирование и бронирование

Выбор и покупка билетов на водные экскурсии в Петербурге никогда еще не были такими доступными. И это все благодаря сайту Единого центра водного туризма – boattour.ru. Он предлагает детальную информацию о каждом маршруте, расписание, цены и удобный сервис бронирования билетов.

Покупка билетов через сайт гарантирует не только скидку, но и наличие мест на выбранном рейсе!

Что нужно знать перед путешествием

При планировании водного путешествия по Санкт-Петербургу, важно учитывать все детали: от типа транспорта до расписания и цен. Гид поможет вам выбрать подходящие маршруты и компании, чтобы ваше путешествие стало незабываемым и комфортным.

Водные маршруты СПб – уникальнейшая возможность познакомиться с историей и культурой города, увидеть красоту его рек и каналов. Выбирайте свой маршрут, и пусть круиз на теплоходе или катере принесет вам море положительных впечатлений.

Кстати, благодаря большому количеству причалов, расположенных по всему городу, вы легко найдете удобное место для начала своего путешествия. Позвольте водам Санкт-Петербурга раскрыть перед вами свои тайны и покажите себе город с его самой живописной и волшебной стороны вместе с boattour.ru.