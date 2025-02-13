В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб активно разрабатываются и внедряются новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это направление является одним из приоритетных для городского здравоохранения. Так, за прошедшие 5 лет в Петербурге переоснастили 5 региональных медицинских центров, в 2024 году было открыто 2 новых профильных медучреждения.

Сегодня в городе работают современные кардиологические центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Врачи-кардиологи проходят регулярное обучение и повышение квалификации, чтобы оказывать пациентам качественную и эффективную медицинскую помощь.

Одним из ключевых направлений работы является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделяется людям старшего возраста, а также пациентам с хроническими болезнями. Еще одно важное направление — разработка и внедрение новых методов лечения заболеваний данной группы. В городских клиниках применяются современные методики.

Также в Петербурге создаются центры реабилитации для пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания. Здесь они могут пройти курс восстановительного лечения и вернуться к полноценной жизни.