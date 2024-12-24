Медики Петербурга внесли весомый вклад в лечение онкозаболеваний

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб ведется активная работа по борьбе с онкозаболеваниями. Городские медицинские учреждения оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить точную диагностику и эффективно лечить рак.

За последние годы в Петербурге были достигнуты значительные успехи в этой области. Врачи города разработали и внедрили новые методики лечения, которые показали высокую эффективность.

По данным комитета по здравоохранению, за последние пять лет количество пациентов, получивших лечение от онкологических заболеваний в СПб, увеличилось на 15%. Это свидетельствует о том, что медицинская помощь в городе становится все более доступной и качественной.

В своем обращении губернатор Александр Беглов отметил, что борьба с онкологией является одним из приоритетов городского здравоохранения. На сегодняшний день выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии достигла 60%. По словам Беглова, городские власти и дальше будут работать над развитием медицинской инфраструктуры и повышением квалификации врачей, чтобы обеспечить эффективное лечение всех пациентов.