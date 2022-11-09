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Питерец.ру » Экономика » Петербург и Самарканд обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан

Петербург и Самарканд обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Петербург и Самарканд обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан

Делегация Санкт‑Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым в рамках визита в Республику Узбекистан посетила Самаркандский моноцентр «Ишга мархамат». Он содействует трудоустройству безработных и неработающих граждан, обучает их современным профессиональным и предпринимательским навыкам.

В составе петербургской делегации – представители Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга, государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов», а также Ассоциации содействия международной трудовой миграции.

«Сегодня очень важно наладить эффективное сотрудничество в сфере труда и занятости. В Самарканде ознакомились с работой моноцентра «Ишга мархамат». Будем обмениваться опытом по обеспечению занятости, привлечению граждан к предпринимательству, повышению их трудовой активности», - отметил Александр Беглов. Он отметил, что в Петербурге ведется большая работа с работниками, приезжающими из других стран.

Ассоциация содействия международной трудовой миграции разработала ряд цифровых продуктов. Электронное приложение «Забота» переводит в цифровое пространство взаимодействие трудового мигранта с миграционными центрами и государственными органами. Проект «Электронная карта трудового мигранта» помогает автоматизировать сбор, хранение и актуализацию информации, необходимой для легального трудоустройства. Также ассоциация занимается развитием образовательных процессов для трудовых мигрантов.

Комитет по труду и занятости в 2023 году проведет в Узбекистане трудовые ярмарки с участием крупных работодателей Санкт‑Петербурга, что будет способствовать привлечению квалифицированных специалистов в экономику и облегчению процесса их трудоустройства.

В моноцентре «Ишга мархамат» проходят обучение по 22 видам рабочих профессий. Выпускникам выдается аттестат государственного образца, приравниваемый к диплому о среднем специальном профессиональном образовании и дающий право работать по профессии. Кроме того, выпускникам, успешно прошедшим оценку по требованиям WorldSkills, будет выдан Skills-паспорт, дающий право работать в Узбекистане и в зарубежных странах.

Источник: Администрация Петербурга
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