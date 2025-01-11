В СПб будут улучшать службу занятости

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб будет действовать федеральная программа, направленная на улучшение службы занятости. В этом году городу получит более 77 млн. руб. и почти 110 млн. руб. – в 2026-м. Деньги пойдут на профобучение персонала и внедрение системы бережливого производства.

Кроме того, в 2026 году на модернизацию кадровых центров и допобучение персонала выделят 267 млн. руб. Это финансирование будет осуществляться в том числе из средств регионального бюджета.

Благодаря принятым мерам поддержки, служба занятости превратится в более эффективную структуру, способствующую повышению квалификации специалистов и направленную на улучшению условий труда работников в СПб.