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Питерец.ру » Общество » «Умных» камер в СПб станет больше

«Умных» камер в СПб станет больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
На дорогах Петербурга увеличится число умных камер

«Питерец.ру» сообщает, что в городе установят дополнительные комплексы для фиксации нарушений ПДД. Планируется, что общее число «умных» камер в СПб вырастет до 1440. При этом в 2020 году их количество немного превышало 200 штук, но с тех пор их стало гораздо больше.

Согласно статистике, использование таких комплексов приводит к снижению аварий. Так, количество ДТП в Петербурге сократилось на 3%, а со смертельным исходом – на 6%. Понимая, что существует техника, фиксирующая нарушения, водители начинают ездить аккуратнее – это отражается и на показателях.

«Умные» камеры запечатлевают разные нарушения – превышение допустимой скорости, езду на красный, пересечение разметки, выход на встречную полосу. Причем львиная доля таких ситуаций (88%) связана именно с высокой скоростью.

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