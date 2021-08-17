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Питерец.ру » Общество » Не паркуй машину на газон!

Не паркуй машину на газон!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге выписано более 100 штрафов за парковку на газоне

Психологию российских водителей трудно понять. Они как будто специально стараются нарушать правила. Конечно, сейчас их пыл несколько поутих, что связано с усовершенствованием системы фиксации нарушений. Но бунтарское естество, выражающееся в стремлении что-либо нарушить, все равно дает о себе знать.

Безусловно, так поступают не все. Есть законопослушные водители, которые соблюдают ПДД и правила парковки. Кто-то же, если и допускает нарушения, то делает это по нелепой случайности или по причине неосторожности. Но нарушение есть нарушение. Когда оно фиксируется, виновным приходится платить штраф.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 133 водителям выписали постановление за парковку на газоне. По данным ГАТИ, в 2 случаях нарушения были допущены юридическими лицами. Это во много раз повышает сумму штрафа. Если обычный водитель заплатит за это 3000 рублей, то юридическому лицу придется выложить в 50 раз больше. Вывод простой: паркуйтесь правильно – и 150 тыс. рублей останется у вашей компании.

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