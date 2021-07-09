Господа, паркуйтесь правильно!

Парковать машину где вздумается стало привычным делом для многих автовладельцев. Ну, подумаешь, нельзя! Подумаешь, запрещающий знак висит! Им так удобно, они так хотят. Правил для таких автолюбителей не существует.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице возросло количество нарушений, связанных с неправильной парковкой. За последние 10 дней было выявлено более 2000 таких случаев. Сотрудники транспортного комитета проверили примерно 100 улиц города. При этом более 500 машин стояли под запрещающими знаками. В итоге все эти автомобили были отправлены на штрафстоянку. Наблюдение осуществляли с помощью машин, оснащенных специальными системами. Были сделаны фотоснимки, на которых зафиксировано 2184 нарушения правил парковки.

Представители транспортного комитета призвали жителей и гостей города соблюдать правила. Не следует оставлять автомобили на запрещенных участках. В этих местах работах эвакуаторы. Соблюдение правил парковки требуется для того, чтобы улицы были просторными.