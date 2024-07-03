Петербуржец оспорил несправедливые штрафы и вернул 275 тысяч

Система штрафов введена для предотвращения различных нарушений. Логично, что многие предпочтут соблюдать установленные правила, чем платить деньги. Однако возникают спорные ситуации, когда вопросы, связанные со справедливостью штрафов, приходится решать в суде.

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржец Денис Карев оспорил штрафы по 44 эпизодам. КРТИ пытался взыскать с этого гражданина 275,4 тыс. руб., поскольку, по мнению представителей данной структуры, он нарушал правила платной парковки.

Мужчина не был согласен с таким положением вещей и обратился за юридической помощью. В итоге штрафы в отношении Карева были отменены судом, поскольку факт нарушений не был доказан. Оказалось, что мужчина использовал автомобиль для перевозки инвалида II группы, потому никаких правил платной парковки он не нарушал.