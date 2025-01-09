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Питерец.ру » Общество » Водителей штрафовали за закрытые номера

Водителей штрафовали за закрытые номера

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Северной столице активно штрафовали водителей за закрытые номера на парковках

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб в новогодние праздники более 500 водителей получили штрафы за закрытые номера. Эти машины находились в зоне платных парковок. Таким способом автомобилисты пытались избежать оплаты за стоянку авто, поскольку в этом случае автоматическая фиксация номера не срабатывала. Но сотрудникам ГЦУП удалось выявить 552 нарушения – теперь виновные заплатят штрафы.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД, водители обязаны содержать свои машины в чистоте и обеспечивать читаемость регистрационных знаков. Грязные и закрытые номера могут стать причиной штрафов. В ГИБДД также подчеркивают, что за управление автомобилем с нечитаемыми номерами возможны и более серьезные санкции. В случае повторного нарушения водителя могут лишить прав. 

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