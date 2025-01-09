Водителей штрафовали за закрытые номера

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб в новогодние праздники более 500 водителей получили штрафы за закрытые номера. Эти машины находились в зоне платных парковок. Таким способом автомобилисты пытались избежать оплаты за стоянку авто, поскольку в этом случае автоматическая фиксация номера не срабатывала. Но сотрудникам ГЦУП удалось выявить 552 нарушения – теперь виновные заплатят штрафы.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД, водители обязаны содержать свои машины в чистоте и обеспечивать читаемость регистрационных знаков. Грязные и закрытые номера могут стать причиной штрафов. В ГИБДД также подчеркивают, что за управление автомобилем с нечитаемыми номерами возможны и более серьезные санкции. В случае повторного нарушения водителя могут лишить прав.