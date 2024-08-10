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Питерец.ру » Общество » Каковы итоги рейда такси?

Каковы итоги рейда такси?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
В Северной столице провели рейд среди водителей такси

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и Ленобласти провели рейд среди такси. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также их автомобили.

В итоге за 5 дней в СПб и ЛО было проверено более 7,5 тыс. машин. Примерно 1,9 тыс. таксистов получили штрафы, причем 99 таких случаев связано с мигрантами. Выявленные нарушения были разными, но в наибольшее число связано с отсутствием диагностической карты. За это оштрафовано более 200 водителей Петербурга.

Что касается Ленобласти, там в основном штрафовали за работу без спецразрешения. 48 таких таксистов обнаружили в самой области, более 100 – во время их поездки по Петербургу.

На следующей неделе ГИБДД будет проверять самокатчиков. Посмотрим, какими окажутся итоги.

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