Каковы итоги рейда такси?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и Ленобласти провели рейд среди такси. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, а также их автомобили.

В итоге за 5 дней в СПб и ЛО было проверено более 7,5 тыс. машин. Примерно 1,9 тыс. таксистов получили штрафы, причем 99 таких случаев связано с мигрантами. Выявленные нарушения были разными, но в наибольшее число связано с отсутствием диагностической карты. За это оштрафовано более 200 водителей Петербурга.

Что касается Ленобласти, там в основном штрафовали за работу без спецразрешения. 48 таких таксистов обнаружили в самой области, более 100 – во время их поездки по Петербургу.

На следующей неделе ГИБДД будет проверять самокатчиков. Посмотрим, какими окажутся итоги.