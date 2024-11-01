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Питерец.ру » Общество » Опять проблемы с оплатой парковок…

Опять проблемы с оплатой парковок…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Петербуржцы снова столкнулись со сложностями оплаты парковок

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с оплатой парковок в Петербурге уже напоминает какой-то анекдот. Сначала автомобилисты не могли платить через приложения и сервисы, поскольку возникали различные сбои. Кстати, эти проблемы были вызваны переходом ГЦУП на новое ПО.

В качестве альтернативы предложили способ оплаты через СМС. Пока техспециалисты налаживали работу парковочных сервисов, владельцы авто получили возможность платить с помощью смс-сообщений через мобильных операторов.

Однако сегодня стали наблюдаться сбои и в этом способе оплаты. Автомобилисты СПб не могли рассчитаться за парковку через СМС. Вместо этого ГЦУП Петербурга предлагает пользоваться парковочными приложениями. Имеющиеся неполадки устраняются.

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