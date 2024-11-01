Опять проблемы с оплатой парковок…

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с оплатой парковок в Петербурге уже напоминает какой-то анекдот. Сначала автомобилисты не могли платить через приложения и сервисы, поскольку возникали различные сбои. Кстати, эти проблемы были вызваны переходом ГЦУП на новое ПО.

В качестве альтернативы предложили способ оплаты через СМС. Пока техспециалисты налаживали работу парковочных сервисов, владельцы авто получили возможность платить с помощью смс-сообщений через мобильных операторов.

Однако сегодня стали наблюдаться сбои и в этом способе оплаты. Автомобилисты СПб не могли рассчитаться за парковку через СМС. Вместо этого ГЦУП Петербурга предлагает пользоваться парковочными приложениями. Имеющиеся неполадки устраняются.