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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Как узнать задолженность по штрафам в ГИБДД

Как узнать задолженность по штрафам в ГИБДД

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
gibdd.com
Основные способы получения информации о штрафах ГИБДД

Основные способы получения информации о штрафах ГИБДД

Нередко даже добросовестные водители становятся нарушителями правил дорожного движения, при этом информация о штрафах за допущенное нарушение не всегда вовремя доносится до владельца автотранспорта. Рассмотрим наиболее популярные, доступные, при этом бесплатные методы получения информации о штрафах ГИБДД.

Документы

Для отображения информации о штрафах необходимо подготовиться ввести данные одного или нескольких документов из нижеуказанных:
- номер водительского удостоверения (пример ввода 9999 999999): открывает доступ к штрафам, выписанным на автомобили, зарегистрированные на имя владельца удостоверения;
- номер СТС (пример ввода 99АА999999);
- номер автомобиля (государственный регистрационный знак, пример ввода А000АА777);
- иностранный номер автомобиля (иностранный регистрационный знак), применимо для автомобилей, зарегистрированных в иностранном государстве;
- номер постановления, согласно которому был выписан штраф (если имеется).
Обращаем внимание, что на различных сервисах комбинации документов могут отличаться, кроме того, невозможно узнать информацию о наличии штрафов только по ФИО/номеру паспорта/ИНН и прочим документам, не указанным в данном списке.

Основные сервисы и сетевые ресурсы

1. Официальный сайт ГИБДД, страница «Проверка штрафов ГИБДД» - https://гибдд.рф/check/fines. На данном сетевом ресурсе доступен поиск информации о штрафах по вводу номера СТС + номера автомобиля, также возможен поиск штрафов по вводу иностранного номера автомобиля.
2. Портал «Госуслуги» - https://www.gosuslugi.ru. Необходимо иметь учетную запись на данном сайте с указанной информацией о номере водительского удостоверения и номере СТС. Для проверки наличия штрафов в разделе «Категории услуг» необходимо выбрать «Штрафы ГИБДД».
Обращаем внимание, что данный сайт проверяет штрафы в базах ГИБДД и в системе государственных платежей ГИС ГМП только по Республикам Татарстан и Удмуртия; Тверской, Тюменской, Белгородской, Калужской, Рязанской областям; Пермскому и Красноярскому краям; Москве и Туле. Оплата штрафов на сайте возможна.

3. На сайте «Штрафы ГИБДД» https://gibdd.com/. нформация о штрафах ГИБДД формируется автоматически на основе запроса по данным пользователя в официальную базу ГИБДД РФ или ГИС ГМП.
3. Сайт «mos.ru», раздел «Проверка и оплата штрафов» - https://www.mos.ru/shtrafy/. Сайт функционирует для жителей столицы, выдает результаты проверки штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ. Оплата штрафов на сайте возможна.
4. По телефону горячей линии ГИБДД. На официальном сайте указаны телефоны ГИБДД (для Москвы и некоторых регионов), по которым можно обратиться в том числе для получения информации о штрафах.
5. СМС на номер 7377. Данный номер функционирует для жителей Москвы, сообщение на него бесплатное. В тексте СМС необходимо указать «штраф СерияНомерСТС» или «штраф СерияНомерВодительскогоУдостоверения».
6. Специальные приложения в телефоне. Можно установить специально разработанные приложения для проверки штрафов. Например, «Штрафы ГИБДД официальные: проверка штрафов с фото» или «Яндекс.Штрафы», в которых доступна полная информация о штрафах с фото. Оплата штрафа в приложениях возможна.
7. Личные кабинеты и сайты банков. Многие крупные банки (Сбербанк, Тинькофф и др.) на официальных сайтах реализовали сервис по поиску штрафов ГИБДД.
8. Отделение ГИБДД (личное обращение).
9. Почта России. Постановление об административном правонарушении направляется по адресу регистрации владельца транспортного средства заказным письмом.

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