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Питерец.ру » Общество » Новые платные парковки в Петербурге сделают богаче Полякова и Кушнарева

Новые платные парковки в Петербурге сделают богаче Полякова и Кушнарева

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
Новые платные парковки в Петербурге сделают богаче Полякова и Кушнарева

Новые расширенные платные парковки в Петербурге начнут работу с 1 июля. Оплата места стоянки транспорта возможна несколькими способами, в числе которых и приложение BSTR. Однако при его использовании берется 5% комиссии. Это может принести неплохуюприбыль владельцу приложения Артему Кушнареву, предположительно имеющему тесные связи в транспортной сфере города.

Отвечает за расширение парковок КомтрансПетербурга. Глава ведомства Кирилл Поляков отметил, что с 1 июля в рамках первого этапа в городе появятся 4 тысячи новых парковочных местна 56 улицах. При этом 10% площади будут предназначены для бесплатной парковки инвалидов и лиц, занимающихся их перевозкой.

Согласно тарифу Смольного, час парковки транспорта категории «В» стоит 100 рублей. Если платить через приложение BSTR, будут списаны 5% комиссии, то есть 5 рублей. Кажется, это немного. Однако в Петербурге сейчас 8489 парковок, а с 1 июля появятся еще 4 тысячи. Если вышеназванным приложением для оплаты будет пользоваться хотя бы треть петербуржцев, ежемесячный доход Кушнарева составит около 5 млн рублей. И это не предел, ведь Смольный планирует и дальше увеличивать число парковок.

С помощью системы BSTR можно оплачивать проезд в общественном транспорте — тоже с комиссией. По данным СМИ, поступления от комиссии могут составлять более 2 млрд рублей в год. Не исключено, что Кушнарев получил такую возможность обогащаться благодаря связям в транспортном блоке Петербурга.

СМИ предполагают, что после ухода Максима Соколова с поста «транспортного» вице-губернатора Петербурга Артем Кушнарев продолжит получать от города выгодные контракты. Об этом позаботится глава КомтрансаКирилл Поляков. В 2013-2018 гг. он работал советником Максима Соколова в Минтрансе.Очевидно, что Поляков будет дальше лоббировать интересы Соколова и его друзей.

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