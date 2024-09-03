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Питерец.ру » Общество » Как сэкономить на платной парковке?

Как сэкономить на платной парковке?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Каким способом можно сэкономить на платной парковке в СПб?

«Питерец.ру» отмечает, что владельцы авто в Северной столице, пользующиеся услугами платной парковки, вынуждены платить 100 руб. в час. Однако существует способ, позволяющий немного сэкономить. Если оплачивать парковку через приложение с помощью СБП, то потом придет кэшбэк 5%.

В итоге данная услуга обойдется в 95 руб. за час. Чтобы воспользоваться такой скидкой, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности – это можно сделать на сайте или мобильном приложении для парковок. Причем нужно это выполнить до оплаты парковочной сессии.

Кэшбэк в месяц ограничен суммой в 1 тыс. руб. на человека, но в любом случае это хорошее подспорье для водителя. Пока данная программа будет действовать до конца текущего года.

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