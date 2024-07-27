Приложение для оплаты парковки стало популярным

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице проанализировали способы для оплаты парковки. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуется специальное парковочное приложение. С его помощью было совершено более 6 млн. платежей, что превышает 60% от всех транзакций за парковки в СПб.

Далее идут сторонние мобильные сервисы – ими пользовались в 19% случаев. Следующими по популярности оказались операции через СМС – 11%. Приложениями банков воспользовалось лишь 5% автомобилистов, 2% платежей пришлось на чат-ботов. Наименее востребованными оказались паркоматы – в них расплатились лишь 1% автомобилистов.

Так что функционал приложения для парковок оказался самым удобным способом оплаты. Он привлекает понятным интерфейсом, доступными функциями и выгодными условиями. Например, с его помощью можно вернуть деньги за неиспользованное время.