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Питерец.ру » Общество » Оплачивают парковку через СМС

Оплачивают парковку через СМС

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге ввели альтернативный метод оплаты парковки

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уже несколько дней наблюдаются проблемы с платой за парковку. Жители Петербурга столкнулись с техническими сложностями при совершении такой оплаты, в результате чего пришлось искать решение.

В качестве альтернативы предложен вариант с оплатой услуги через СМС. Это могут делать клиенты ведущих сотовых компаний. Так что возникшая проблема пока решена. По крайней мере, у людей появилась возможность снова платить за парковку своей машины.

Оказалось, что сложности в работе парковочных сервисов возникли после их обновления. Приложения пришлось перевести на отечественное ПО, из-за чего стали возникать некоторые сбои. Однако эти технические трудности временны.

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