Оплачивают парковку через СМС

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уже несколько дней наблюдаются проблемы с платой за парковку. Жители Петербурга столкнулись с техническими сложностями при совершении такой оплаты, в результате чего пришлось искать решение.

В качестве альтернативы предложен вариант с оплатой услуги через СМС. Это могут делать клиенты ведущих сотовых компаний. Так что возникшая проблема пока решена. По крайней мере, у людей появилась возможность снова платить за парковку своей машины.

Оказалось, что сложности в работе парковочных сервисов возникли после их обновления. Приложения пришлось перевести на отечественное ПО, из-за чего стали возникать некоторые сбои. Однако эти технические трудности временны.