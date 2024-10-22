ента новостей

01:26
Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»
20:57
Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин
20:19
В 8-м туре волейбольной Суперлиг петербургский «Зенит» дома проиграл «Кузбассу» 1–3: так Троцкий превзошёл Алекно
18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
16:02
К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге
15:51
Google Play стал источником опасных приложений
15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
14:18
Второе в сезоне ВХЛ крупное поражение петербургского хоккейного «Динамо»: команда Игоря Гришина проиграла 2:5 в Саратове «Кристаллу»
13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
13:17
На Московском шоссе фура влетела в ограждение, упала на ж/д пути и загорелась. Водитель погиб
11:07
В Красногвардейском районе автобус сбил 7-летнего мальчика
11:01
На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника
10:45
Мандарины серьезно подорожают
10:19
Супруг Булановой в больших долгах
09:40
СПб в топ-10 по уровню доходов
09:14
Депортировать стали чаще
20:56
В 6-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» победила «Тулицу» в четырёх партиях, Анастасия Гарелик набрала 18 очков, Анастасия Чернова – 17
20:08
Российский боксёр Бахрам Муртазалиев победил австралийца Тима Цзю техническим нокаутом в титульном бою IBF
14:59
На Колтушском шоссе в ДТП с автомобилем скорой помощи и иномарки пострадали два медика
14:46
«Динамо-ЛО» проиграло новосибирскому «Локомотиву» на тай-брейке в 8-м туре волейбольной Суперлиги: Марко Ивович набрал 13 очков
11:58
В России отмечают День отца
11:16
В Калининском райлне поймали подозреваемых в разбойном нападении на учащегося колледжа
11:12
В СНТ «Солнечное» поймали поджигателя частного дома
11:06
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
11:03
В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение
10:59
В Приозерске поймали стрелка из «травмата» в парадной дома
22:51
На Краснопутиловской улице иномарка сбила 12-летнюю девочку
21:40
На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»

Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
До сих пор не утихают споры, а справедливо ли было решение жюри.

«Питерец.ру» не так часто уделает внимание КВН, но «Негоден» в полуфинале – веский повод. Повторить успех «Поэтесс» КВНщикам из «Негодена» не удалось – в финал прошли команды из Владикавказа и Орла.

А начиналось всё для петербуржцев отлично: по итогам приветствия «Негоден» лидировал, опережая своих соперников – «Ровеньки», «Юрикен» и «Оборович». Но уже в разминке – весьма сложном КВНовском испытании – «Негоден» отстал от фаворитов «Ровеньков» и «Юрикена». Музыкальный номер «Негодена», навеянный комедией Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» жюри полуфинала в составе Юрия Аксюты, Вадима Галыгина, Юлианны Карауловой, Екатерины Мизулиной и Валдиса Пельша не слишком впечатлил.

В заключительном конкурсе преуспел «Юрикен», а зрителям явно понравился «Оборович», итог игры таков: «Негоден» набрал 18,2 балла и занял третье место, не дающее права сыграть в финале. От победившего «Юрикена» петербуржцы отстали на 1,2 балла, от вышедших в финал третий раз подряд «Ровеньков» – на 0,4 балла.

Состав команды КВН «Негоден»: Александр Щеглов, Дмитрий Фатурович, Станислав Межерицкий, Егор Трунов и Анна Титович. Стиль «Негодена» – шутки про очкариков и «ботанов», а выйти в финал могла помешать слабая музыкальная составляющая.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-01-2023, 21:50
Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два
25-09-2023, 18:07
Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3
20-03-2023, 20:31
Петербургская команда КВН «Поэтессы» выбыла уже в 1/8 финала в сезоне Высшей Лиги КВН – 2023
16-09-2023, 02:50
Баскетбольный «Зенит» выиграл у МБА полуфинал «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом «+15» и сыграет с УНИКСом в финале
11-06-2024, 01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
11-04-2013, 07:49
Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась участвовать в полуфинале Кубка Федерации

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
89
Вчера, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
96
Вчера, 15:46
В Ленобласти женщина на миневэне вылетела в кювет
0
101
Вчера, 13:22
В поселке Запорожское «УАЗ Хантер» влетел в стену дома и шкаф с газовым баллоном
Наверх