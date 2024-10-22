Петербургская команда КВН «Негоден» заняла третье место в полуфинале КВН, пропустив в финал «Юрикен» и «Ровеньки»

«Питерец.ру» не так часто уделает внимание КВН, но «Негоден» в полуфинале – веский повод. Повторить успех «Поэтесс» КВНщикам из «Негодена» не удалось – в финал прошли команды из Владикавказа и Орла.

А начиналось всё для петербуржцев отлично: по итогам приветствия «Негоден» лидировал, опережая своих соперников – «Ровеньки», «Юрикен» и «Оборович». Но уже в разминке – весьма сложном КВНовском испытании – «Негоден» отстал от фаворитов «Ровеньков» и «Юрикена». Музыкальный номер «Негодена», навеянный комедией Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» жюри полуфинала в составе Юрия Аксюты, Вадима Галыгина, Юлианны Карауловой, Екатерины Мизулиной и Валдиса Пельша не слишком впечатлил.

В заключительном конкурсе преуспел «Юрикен», а зрителям явно понравился «Оборович», итог игры таков: «Негоден» набрал 18,2 балла и занял третье место, не дающее права сыграть в финале. От победившего «Юрикена» петербуржцы отстали на 1,2 балла, от вышедших в финал третий раз подряд «Ровеньков» – на 0,4 балла.

Состав команды КВН «Негоден»: Александр Щеглов, Дмитрий Фатурович, Станислав Межерицкий, Егор Трунов и Анна Титович. Стиль «Негодена» – шутки про очкариков и «ботанов», а выйти в финал могла помешать слабая музыкальная составляющая.