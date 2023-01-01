Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два

«Питерец.ру» раз за команду КВН «Поэтессы», представляющую Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, пробившуюся в финал. У «Поэтесс» (состав по алфавиту – Мария Каменева, Евгений Никитин, Елена Орловская, Вероника Ратушная и Василиса Соколова) есть свой стиль – шутить они предпочитают в стихах.

Жюри, в составе которого был замечен благообразный и несколько растерявший свой хулиганский имидж Сергей Шнуров, поставило «Поэтессам по итогам трёх конкурсов (разминка, «биатлон» и музыкальное домашнее задание) 10,2 балла. Столько же набрала орловская команда «Ровеньки». А два лидера – «Имени меня» из подмосковного Королёва и белорусский «Доктор Хаусс») набрали по 11 баллов и были провозглашены чемпионами КВН сезона 2022 года. Соответственно, «Поэтессы» и «Ровеньки» стали серебряными призёрами а отставшая от других четырёх команд «Сборная МАИ» (10,1 балла) получила бронзу.

А над Шнуровым пошутил фронтмен белорусов Павел Малахов, сказав музыканту, что тот «был прикольным … раньше».