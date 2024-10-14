На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе перекроют по две полосы движения в обоих направлениях

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению лакокрасочного покрытия надземного пешеходного перехода на 55 и 65 километрах федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в период с 16 по 19 октября будут перекрываться для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы в обоих направлениях, а по третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данных участках дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно, в дневное время суток, в период времени с 08:30 до 18:00» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.